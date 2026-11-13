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Malatya Yeşilyurt'ta kağıt yüklü kamyonetin kasasındaki yangın maddi hasara yol açtı

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Malatya Yeşilyurt'ta kağıt yüklü kamyonetin kasasındaki yangın maddi hasara yol açtı Haber Videosunu İzle
Malatya Yeşilyurt'ta kağıt yüklü kamyonetin kasasındaki yangın maddi hasara yol açtı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde öğle saatlerinde kağıt yüklü kamyonetin kasasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti; maddi hasara yol açan yangın başka bir kamyonet sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kağıt yüklü kamyonetin kasasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Olay, öğle saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Özal Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan kağıt yüklü kamyonetin kasasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Maddi hasara yol açan yangın anı ise başka bir kamyonet sürücüsünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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