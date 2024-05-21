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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

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Hekimhan ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı kerpiç evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Hekimhan'ın ilçesinde 2 katlı kerpiç evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Hekimhan ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi Ata Önder Atabey Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı kerpiç bir evde yangın çıktı. çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi ile kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler alevlere müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında dumandan etkilenen 2 vatandaş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi olan şahıslar taburcu edilirken, jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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