Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Doğanyol'a bağlı Koldere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz bilenmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA