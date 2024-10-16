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Malatya Kale'de 5,9 Büyüklüğündeki Depremin Anı Kameralara Yansıdı

Malatya Kale'de 5,9 Büyüklüğündeki Depremin Anı Kameralara Yansıdı
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Temizlik işçisinin deprem sırasında yaşadığı anlar kameraya yansıdı.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Malatya'nın, Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 10'uncu katında depreme yakalanan temizlik işçisinin dinlediği gürültü sonrası "La ilahe illallah" diyerek kaçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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