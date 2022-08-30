Malatya haberleri... Malatya'da alkollü sürücü kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Malatya haberi... Malatya'da sürücüsü alkollü olduğu ileri sürülen otomobil kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı. Malatya'da sürücüsü alkollü olduğu ileri sürülen otomobil kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı. Feci kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen U.D. idaresindeki 44 ADR 320 plakalı Honda marka otomobil Talatbey sokak içerisinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünde çıkarak kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı, ardından park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada N.E (63),H.E. (37), M.E.A. (6), A.E.A. (12) ile A.C.E. (20) yaralandı. Kaza sonrası kaçmaya çalışan araç sürücüsü vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan H.E., M.E.A. ile A.E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Fırat 3. Sayfa Haberler

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