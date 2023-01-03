Malatya-Elazığ karayolunda sis etkili oldu 3. Sayfa Haberleri Malatya-Elazığ Karayolu'nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Malatya- Elazığ Karayolu'nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Malatya-Elazığ Karayolu'nda sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Karayolunda sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürürken trafikte sürücüler güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri ise sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, Meteoroloji yetkilileri sis ve pusun bölgede etkili olacağını belirterek, özellikle sürücülerin sisli havalarda dikkatli olmasını istedi. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Elazığ 3. Sayfa Haberler

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