Malatya Doğanşehir'de tır bariyerlere çarparak askıda kaldı, sürücü yaralandı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada bariyerlere çarpıp askıda kalan tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, 14.45 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman yönüne seyreden 38 AAK 193 plakalı tır, yağışın da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır bariyerlerin üzerinde askıda kalırken sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı