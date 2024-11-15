Malatya Depremi Şanlıurfa'da Hissedildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa ve çevresinde de hissedildi. Korku dolu anlar, vatandaşlar tarafından kameraya kaydedildi.
Malatya depremi Şanlıurfa'da da hissedildi
ŞANLIURFA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi.
AFAD verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Şanlıurfa ve Adıyaman gibi çevre illerde de vatandaşlar tarafından hissedildi. Deprem anını evinde hisseden bir vatandaş, tavanda hareket eden lambayı görüntüledi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.