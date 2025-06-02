Malatya'daki İnşaat Şantiyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'da bir inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren deprem konutları inşaatında çalışan işçilerin kaldığı bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bir kaç çadırı küle çevirirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA