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Malatya'daki Deprem Anında Kuaförde Kaçış Anları Kameralara Yansıdı

Malatya'daki Deprem Anında Kuaförde Kaçış Anları Kameralara Yansıdı
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin etkisi Elazığ'da da hissedildi. Depremin anında kuaförler ve tıraş olan vatandaşlar panik içinde kaçıştı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anında Elazığ'da kuaförler ve tıraş ettikleri vatandaşların bir anda kaçmaya başlaması kameralara yansıdı.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli şekilde hissedildi. Depremde Elazığ'da 20 bina ağır, 517 bina ise az hasar görürken yeni görüntüler de ortaya çıktı. Deprem anında kuaförler ve tıraş ettikleri vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte kaçmaya başladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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