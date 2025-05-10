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Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Malatya-Elazığ karayolu üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 35 FV 3557 plakalı kamyonet, T.K. yönetimindeki 06 EUJ 398 plakalı hafif ticari araç, M.G.Y.'nin kullandığı 03 AAJ 146 plakalı otomobil ve K.H. 54 SB 575 plakalı otomobil ile E.A. idaresindeki 38 LV 546 plakalı Hyundai marka araç çarpıştı. Kazada M.G.Y., K.H., N.H., M.Y.H., T.K. ile A.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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