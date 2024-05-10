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Malatya'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Malatya-Elazığ Karayolu Bulgurlu Mahallesi Buhara Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza sonrası yol trafiğe açıldı.

Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Malatya- Elazığ Karayolu Bulgurlu Mahallesi Buhara Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.V. idaresindeki 44 ACY 482 plakalı kamyonet ile H.Ü. yönetimindeki 44 AEZ 753 plakalı otomobil ve E.Y. idaresindeki 44 AZ 606 plakalı kamyon aynı istikamette ilerlerken kazaya karıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken, araçlarda bulunan H.V., H.Ü. ve M.Ü. isimli şahıslar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası 3 araçta kullanılamaz hale gelirken, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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