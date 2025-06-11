Malatya'da Yük Treni Kamyonete Çarptı

Malatya'da Yük Treni Kamyonete Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir yük treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı. Şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir yük treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmaz iken maddi hasar oluştu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden gelen bir yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan M.K. idaresindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye jandarmanın sevk edildiği olayda kısa süreli ulaşım aksarken, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından geçit tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bayram tatilinde 6 bin nüfuslu ilçeye 150 bin kişi geldi

6 bin nüfuslu ilçeye bayramda 150 bin kişi akın etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti

Türk sinemasının emektar oyuncusu hayatını kaybetti
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay

Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

Osman Ağa'nın kızı Dilek tatil pozlarıyla gündemde
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.