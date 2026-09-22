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Malatya'da yolun karşısına geçerken yaşlı adam otomobil çarpmasıyla hastanede öldü

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Malatya'da yolun karşısına geçerken yaşlı adam otomobil çarpmasıyla hastanede öldü
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Olay yerinde kalbi duran, müdahaleyle yeniden çalıştırıldıktan sonra kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi Aspuzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.A. idaresindeki 34 AEL 538 plakalı Volkswagen marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Hasan Açar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Açar'ın kalbi durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Açar, ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan Açar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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