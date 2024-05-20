Malatya'da Yolcu Otobüsünde 15 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Malatya'da yapılan operasyonda, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 15 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Malatya'da bir yolcu otobüsünde 15 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde silah ticareti ve suç örgütlerine silah temini yapan zanlılara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Ankara Yolu uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan S.K. ile A.C. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA