Malatya'da yaşlı adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde oğlu tarafından ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Abdulgaffar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşayan Mustafa Demirören'den (72) haber alamayan oğlu, eve girdi. Yerde hareketsiz şekilde yatar vaziyette bulunan Mustafa Demirören'in hayatını kaybettiği belirlenirken cenazesi bölgeye çağrılan cenaze nakil aracı ile şehir mezarlığı morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde ağız ve burun kısmında kanama tespit edinilen Mustafa Demirören'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ekipleri şahsın ikametinde inceleme yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA