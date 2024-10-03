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Malatya'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Kimyasal Madde Ele Geçirildi

Malatya'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Kimyasal Madde Ele Geçirildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, yasa dışı silah ticareti yapan bir şüphelinin evinde ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri ve patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi.

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, şahsın evinden ve iş yerinde çok sayıda silah ile patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan sodyum nitrat ve potasyum nitrat gibi kimyasal maddeler de ele geçirildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yenice Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şüpheliye ait ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, bin 132 adet tabanca fişeği, 9 adet av tüfeği, tabanca ve tüfek yapımında kullanılan birçok malzeme (tabanca şarjörleri, kabzalar, namlular, tetik tertibatları, yaylar ve çeşitli mekanizma parçaları), üretimde kullanılan torna, freze, taşlama ve kaynak makineleri gibi ekipmanların yanı sıra sodyum nitrat ve potasyum nitrat gibi kimyasal maddeler de ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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