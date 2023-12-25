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Malatya'da yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı. Yazıhan İlçesi Bereketli Mahallesinde yaralı bir baykuşu gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaralı orman baykuşuna ilk müdahalede bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Malatya'da yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Yazıhan İlçesi Bereketli Mahallesinde yaralı bir baykuşu gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaralı orman baykuşuna ilk müdahalede bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Jandarma Malatya Malatya Hayvanlar Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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