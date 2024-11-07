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Malatya'da Yangın: 2 Ton Odun Kül Oldu

Malatya'da Yangın: 2 Ton Odun Kül Oldu
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Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 ton odun kül oldu. Yangın, Sakarya Mahallesi'ndeki bir odunlukta bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan yangınında yaklaşık 2 ton odun kül döndü.

Olay, Darende ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede Y.Y. ait yerleşkede bulunan odunlukta henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 2 ton odun kül döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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