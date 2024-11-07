Malatya'da Yangın: 2 Ton Odun Kül Oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan yangınında yaklaşık 2 ton odun kül döndü.

Olay, Darende ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede Y.Y. ait yerleşkede bulunan odunlukta henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 2 ton odun kül döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı - MALATYA