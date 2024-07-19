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Malatya'da Yaban Keçileri Yol Kenarında Görüntülendi

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde nesli tehlike altında olan yaban keçileri, sürü halinde yol kenarında görüntülendi. Yüksek rakımlı dağlarda genellikle sürüler halinde görülen yaban keçileri, hava sıcaklığının arttığı bugünlerde su için yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar iniyor. Battalgazi ilçesi Yaygın Mahallesinde yol kenara kadar inen yaklaşık 200 yaban keçisi bölgede doğa yürüyüşü yapan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya'da nesli tehlike altında olan yaban keçileri, sürü halinde yol kenarında görüntülendi.

Yüksek rakımlı dağlarda genellikle sürüler halinde görülen yaban keçileri, hava sıcaklığının arttığı bugünlerde su için yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar iniyor.

Battalgazi ilçesi Yaygın Mahallesinde yol kenara kadar inen yaklaşık 200 yaban keçisi bölgede doğa yürüyüşü yapan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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