Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı
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Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilere ait 3 araç ve 9 ikamette yapılan aramalarda 795 gram sentetik kannabinoid maddesi, 264 gram metamfetamin maddesi, 170 adet sentetik ecza maddesi, 147 adet ecstacy hap maddesi, 20 gram esrar maddesi, 21 kök kenevir bitkisi, 100 ml aseton maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 9 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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