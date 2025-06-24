Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı
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Malatya'da düzenlenen operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, 4 sokak satıcısı tutuklandı. Operasyonda 234 gram metamfetamin ve 147 ecstasy hap bulundu.

Malatya'da düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 234 gram metamfetamin, 147 adet ecstasy hap, 97 adet sentetik ecza hap, 5 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.E., C.E., O.Y. ve T.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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