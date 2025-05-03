Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Malatya'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden Malatya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüpheli görülen bir araç durdurularak arama yapıldı.

Araçta yapılan aramada 4 kilo 200 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA