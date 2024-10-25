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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Kilogram Eroin ve 15 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Kilogram Eroin ve 15 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, bir araçta balık dolu varil içerisinde gizlenmiş toplam 46 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda üç zanlı gözaltına alındı.

Malatya İl l Emniyet Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda bir araçta balık dolu varil içerisine gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin, 15 kilo 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kale Uygulama Noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada varil içerisine gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin, 15 kilo 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda T.A., N.S. ve S.A. gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik malatya 3-sayfa Sağlık Hukuk Suç

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