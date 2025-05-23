Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Malatya'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Yapılan operasyonlarda şüphelilere ait arazi, araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 683 adet sentetik ecza hapı,15 gram kubar esrar,24 kök kenevir bitkisi ile 12 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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