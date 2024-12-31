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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 105 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 105 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 105 bin sentetik ecza ve 61 parça sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik yapılan baskınlarda 105 bin sentetik ecza ve 61 parça sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2 ev, 1 yolcu otobüsü ve 6 şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucu, 105 bin 167 adet sentetik ecza ve peçeteye emdirilmiş 61 parça sentetik kannabinoid maddesi bulundu. Bu maddelerin toplamda 17 bin 199 kullanımlık olduğu belirtildi.

Operasyon sırasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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