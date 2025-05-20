Malatya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Tutuklama

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Tutuklama
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Malatya'da jandarma ekipleri, üç ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirirken, 3 şüpheli tutuklandı. Toplam 24 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından üç ayrı ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, bin 215 adet sentetik ecza hap, 144 gram kubar esrar, 71 kök kenevir bitkisi ve 9 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, bunlardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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