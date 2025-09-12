Malatya'da Traktör Kazası: 11 Yaşındaki Sürücüye İzin Veren Babaya 12 Yıl Hapis

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün yol kenarındaki çocuklara çarpması sonucu 2 kardeşin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görülen davada, traktörün sahibi ve çocuk sürücünün babası olan polis memuru Basri A., 12 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 24 Temmuz 2024 tarihinde Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki K.A. yönetimindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan Ada Yıldırım (7), Zelal Yıldırım (11), Gülce Şakar (7) ve Asya Kaya'ya (7) çarptı. Kazada kardeş olan Zelal ve Ada Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, Gülce Şakar ve Asya Kaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında traktörün sahibi ve sürücü çocuğun babası olan polis memuru Basri A. tutuklanarak yargılanmasına başlandı. Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Basri A.'yı, oğlunun yaşının küçük olmasına rağmen traktörü kullanmasına izin verdiği gerekçesiyle 'asli kusurlu' bularak 12 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, olay günü evde bulunan ve hakkında dava açılan anne Pınar A. hakkında ise beraat kararı verdi.

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, traktör sürücüsü K.A.'nın ehliyetsiz ve yaşının küçük olduğu, baba Basri A.'nın bu duruma rağmen traktörü kullanmasına izin verdiği, bu nedenle asli kusurlu olduğu belirtildi. - MALATYA