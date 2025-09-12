Haberler

Malatya'da Traktör Kazası: 11 Yaşındaki Sürücüye İzin Veren Babaya 12 Yıl Hapis

Malatya'da Traktör Kazası: 11 Yaşındaki Sürücüye İzin Veren Babaya 12 Yıl Hapis
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün yol kenarındaki çocuklara çarpması sonucu 2 kardeşin hayatını kaybettiği kazada, traktörün sahibi ve sürücünün babası Basri A., 12 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün yol kenarındaki çocuklara çarpması sonucu 2 kardeşin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görülen davada, traktörün sahibi ve çocuk sürücünün babası olan polis memuru Basri A., 12 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 24 Temmuz 2024 tarihinde Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki K.A. yönetimindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan Ada Yıldırım (7), Zelal Yıldırım (11), Gülce Şakar (7) ve Asya Kaya'ya (7) çarptı. Kazada kardeş olan Zelal ve Ada Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, Gülce Şakar ve Asya Kaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında traktörün sahibi ve sürücü çocuğun babası olan polis memuru Basri A. tutuklanarak yargılanmasına başlandı. Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Basri A.'yı, oğlunun yaşının küçük olmasına rağmen traktörü kullanmasına izin verdiği gerekçesiyle 'asli kusurlu' bularak 12 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, olay günü evde bulunan ve hakkında dava açılan anne Pınar A. hakkında ise beraat kararı verdi.

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, traktör sürücüsü K.A.'nın ehliyetsiz ve yaşının küçük olduğu, baba Basri A.'nın bu duruma rağmen traktörü kullanmasına izin verdiği, bu nedenle asli kusurlu olduğu belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden sözler: Harekete geçebiliriz
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende oldukça İstanbul sevdamız bitmeyecek

Tam da İmamoğlu davasının görüldüğü gün! Erdoğan'dan İstanbul mesajı
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA'dan tarihi karar: Bir şampiyonluk iki ülkeye verildi

UEFA'dan tarihi karar: Bir şampiyonluk iki ülkeye verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.