Malatya'da traktör devrildi, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi ve kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil İbrahim Erdal sokak içerisinde bulunan bahçelik bir alanda seyir halinde olan traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yan yatan traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA