Malatya'da Trafikte Başlayan Tartışma Bıçaklı Kavgaya Dönüştü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde trafikte başlayan bir tartışma, polis merkezi önünde bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde trafikte başlayan tartışma, polis merkezi çıkışında yeniden alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. 12 kişinin karıştığı olayda 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.D., O.A., G.Ö., M.A., A.M.K., A.K., A.G. ile E.Ö., F.Ö., H.Ö., Ö.S. ve Ü.M. arasında trafikte başlayan tartışma polis merkezi çıkışında da devam etti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada F.Ö. ve H.Ö. bıçakla, Ü.M. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

