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Malatya'da Trafik Kazasında 2 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazasında 2 Ölü, 2 Yaralı
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Malatya- Elazığ karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Çolaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. idaresindeki 23 LE 558 plakalı hafif ticari araç ile B.Ç. yönetimindeki 34 CIC 250 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada B.Ç. ile E.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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