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Malatya'da Trafik Kazası: Tofaş Çekici ile Çarpıştı, 8 Yaralı

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Malatya-Elazığ karayolunda çekici ile çarpışan Tofaş marka otomobilde 8 kişi yaralandı. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da çekici ile çarpışan Tofaş kağıt gibi ezildi: 8 yaralı

MALATYA - Malatya'da çekici ile Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, 12.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu sanayi alt geçinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B.A. idaresindeki 44 PS 520 plakalı çekici ile M.Y. yönetimindeki 44 ACB 198 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan M.Y., H.Y., M.Y., M.S., Z.Y., E.H.Y., M.E.Ç. ve B.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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