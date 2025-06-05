Malatya'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seleme Caddesi üzerinde seyir halinde olan Aziz A. (32) idaresindeki 44 AGJ 096 plakalı otomobil, Aydoğan mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken hastaneye kaldırılan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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