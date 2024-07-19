Malatya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Pütürge yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş.Ö. idaresindeki 27 TT 787 plakalı araç ile M.T. yönetimindeki 44 LC 658 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada A.E., Y.E. ve S.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA