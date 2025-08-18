Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Malatya-Ankara karayolu İkizce Kavşağı mevkiinde üç aracın karıştığı bir olay sonucu gerçekleşti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İkizce Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden gelen G.S. (35) idaresindeki 44 AHE 419 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen H.A. (66) yönetimindeki 35 ATZ 936 plakalı çekiciye çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu motosiklet, refüjdeki tabelaya çarparak devrildi. Savrulan motosiklet, aynı istikamette ilerleyen E.M.A. (31) idaresindeki 44 B 0282 plakalı MOTAŞ aracına arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü G.S. yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
