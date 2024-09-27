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Malatya'da Torbacı Operasyonu: 16 Gözaltı

Malatya'da Torbacı Operasyonu: 16 Gözaltı
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Malatya'da, torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi ve büyük miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirdi.

Malatya'da, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 16 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 12'si hedef şahıs olmak üzere 16 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda, 850 adet sentetik ecza hap, 83,05 gr metamfetamin maddesi, 6,20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 4,72 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 16 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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