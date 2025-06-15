Malatya'da Tırın Lastiği Patladı, Vatandaşlar Panik Yaşadı

Malatya'da Tırın Lastiği Patladı, Vatandaşlar Panik Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da iş makinesi taşıyan bir tırın lastiğinin aniden patlaması, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri yaralanan olmadı.

Malatya'da iş makinesi taşıyan bir tırın lastiğinin aniden patlaması, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan bir iş makinesi yüklü tırın lastiği, aniden büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle kaldırımda yürüyen vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, şans eseri yaralananın olmadığı olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail saldırıları sonrası Tahran'da araç kuyrukları oluştu! Trafik durma noktasına geldi

İsrail'in vurduğu kentten göç başladı! Trafik durma noktasına geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza

Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi

Kaçış başladı! İşte Netanyahu'nun uçağının iniş yaptığı ülke
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi

Galatasaray'dan Osimhen için yeni hamle! Teklif öyle böyle değil
Fenerbahçe yeni ''wonderkid'ini Rusya'da buldu: Matvey Kislyak

Fenerbahçe'nin herkesten sakladığı o 'wonderkid' ortaya çıktı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.