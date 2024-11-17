Malatya'da tırın altında kalan 1 polis şehit oldu
Malatya'da tırın altında kalan 1 polis şehit oldu Diğer polis memuru ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı Malatya'da bir kazaya müdahale eden trafik polisi ekiplerine başka bir tırın çarpması sonucu polislerden biri şehit oldu.
Malatya'da tırın altında kalan 1 polis şehit oldu
Diğer polis memuru ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
MALATYA - Malatya'da bir kazaya müdahale eden trafik polisi ekiplerine başka bir tırın çarpması sonucu polislerden biri şehit oldu. Diğer polis memuru ise tırın altından yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu üzeri Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kazaya müdahale eden trafik polisi ekiplerine saman balyası yüklü başka bir tır çarptı. Meydana gelen feci kazada 2 polis memuru tırın altında kaldı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve umke ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu tırın altında kalan 1 polis memuru yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer polis memurunun ise şehit olduğu bildirildi.
Olay yerindeki çalışmaların ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.