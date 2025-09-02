Malatya'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu üzerinde Sandıkkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyreden Mehmet Barut (61) yönetimindeki 26 AH 387 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. İlk müdahalesi ilçe devlet hastanesinde yapılan sürücü daha sonra hava ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde sevk edildi. Mehmet Barut burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA