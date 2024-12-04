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Malatya'da Terör Operasyonları: 4 Tutuklama, 8 Operasyon

Malatya'da Terör Operasyonları: 4 Tutuklama, 8 Operasyon
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, son 1 aylık asayiş verilerini paylaşarak, terörle mücadele kapsamında 8 ayrı operasyonda 12 zanlıdan 4'ünün tutuklandığını açıkladı. Ayrıca düzensiz göç ve narkotik suçlarla mücadele hakkında da bilgi verdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, son 1 aylık asayiş verilerini paylaşarak düzenlenen 8 ayrı terör operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ünün tutuklandığını kaydetti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kasım ayında kolluk kuvvetleri tarafından kent genelinde çeşitli başlıklarda gerçekleştirilen denetim, uygulama, şok baskın ve operasyonlarda ilgili verileri paylaştı.

Açıklamasına terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak başlayan Vali Yavuz, Kasım ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen 8 ayrı operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ünün tutuklandığını 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını belirtti.

Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik uygulama göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının da aralıksız sürdüğüne vurgu yapan Vali Yavuz, 5 operasyonla 9 organizatörün yakalandığını 124 düzensiz göçmen ise geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini kaydetti.

Vali Yavuz, narkotik suçlarla ilgili aktardığı bilgilerde ise gerçekleştirilen 248 operasyonda gözaltına alınan 371 zanlıdan 31'inin tutuklandığını 15 kişinin ise adli kontrolle şartı ile serbest bırakıldığını ifade etti.

Kasım ayı içerisinde toplamda meydana gelen bin 823 olayda gözaltına alınan 193 kişiden 65 zanlının tutuklandığını ifade ederek olay sayısı bakımında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19'luk bir gerilemenin yaşandığını aktaran Vali Yavuz, Malatyalıların huzur ve güvenini sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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