Malatya'da tefeci operasyonu: 3 tutuklama
Malatya'da tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda, gözaltına alınan kişiler tutuklandı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve çok sayıda evrak ele geçirildi.

Malatya'da, tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda göz altına alınan 3 kişi tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, faiz karşılığında para verdikleri kişilere senet imzalattıkları, bu senetler üzerinden icra takibi başlattıkları, tefecilik faaliyetlerini gizlemek amacıyla evrak üzerinde araç satışı yapılmış gibi göstererek yasal ticaret izlenimi oluşturdukları ve alacaklarını tahsil etmek amacıyla zor kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 adet fişek, 1 adet laptop, 1 adet bilgisayar kasası, borçlu şahıslara ait bilgilerin yer aldığı 2 adet ajanda ve alacak-verecek listeleri, borçlu şahıslara ait rehin evrakları, tapu evrakları, satış sözleşmeleri ile çok sayıda çek, çek koçanı ve senet ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
