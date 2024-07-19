Malatya'da Tartışma Sonucu Pompalı Tüfekle Vurulan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şahıs, tartıştığı husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. 23 yaşındaki şahıs, kendisini vuran zanlı tarafından hastaneye götürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan ve Katık Sokak'ta karşılaşan M.Ş. ile V.B. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.Ş., pompalı tüfekle V.B.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden V.B. yaralandı. Yaralı şahıs kendisini vuran M.Ş. tarafından özel araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, biri dolu 2 tüfek kartuşu buldu. Olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA