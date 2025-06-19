Malatya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Malatya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
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Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 273 sikke, 6 yüzük, 4 heykel ve çeşitli tarihi objeler ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 273 adet sikke, 6 adet yüzük, 4 adet heykel ve çeşitli tarihi objeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür varlıklarını korumak ve tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Darende ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilere ait adreslere yapılan baskınlarda tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında 273 adet sikke, 6 adet yüzük, 4 adet heykel ile birlikte çeşitli tarihi eserler muhafaza altına alınırken, 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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