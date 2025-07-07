Malatya'da tanker devrildi, sürücü yaralandı

Malatya'da tanker devrildi, sürücü yaralandı
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Sivas yolu üzerinde seyir halindeki bir tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Sivas yolu üzerinde seyir halindeki bir tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 13.00 sıralarında Yazıhan ilçesi Sivas yolu üzerinde A.T. yönetimindeki 01 APS 253 plakalı tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü A.T. yaralanırken, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Sivas yolu bir süre trafiğe kapatılırken, çekici tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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