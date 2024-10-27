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Malatya'da Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Malatya'da Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Malatya-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da, ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Malatya- Ankara kara yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeker Fabrikası yerleşkesi mevkiinden Ankara istikametine seyreden E.K. idaresindeki 44 T 0913 plaka ticari taksi ile aynı yöne ilerleyen A.S. yönetimindeki 46 LC 239 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada Tofaş'ta yolcu olarak bulunan İ.F.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bölgede yapılan yaralı daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa malatya Ankara Yaşam Olay Kaza

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