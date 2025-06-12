Malatya'da Taciz İddiası: Kadın Tacizciyi Vurdu

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Malatya'da Taciz İddiası: Kadın Tacizciyi Vurdu
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde, kendisine sözlü tacizde bulunan bir erkeği bacağından vurarak yaralayan N.Ş., sosyal medya üzerinden olayı kaydederek paylaştı. Olay sonrası yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, N.Ş. gözaltına alındı.

Malatya'da taciz iddiası: Kadın, tacizciyi ayağından vurdu

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir kadın, kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir şahsı tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.D., daha önce tanıdığı N.Ş. adlı kadına sözlü tacizde bulundu. N.Ş. ise yanında bulunan tabancayla S.D.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan S.D., kanlar içinde yere yığılırken, N.Ş. cep telefonu ile kaydettiği S.D.'nin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı S.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. N.Ş. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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