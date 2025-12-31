Haberler

Malatya'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Malatya'da kaldırma bırakılan şüpheli bir valiz, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da kaldırıma bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Paşaköşkü Camii mevkiinde kaldırımdaki çöp konteyneri yanına bırakılan şüpheli valizi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, yol güzergahı kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı valizin yanına giderek fünyeyi yerleştirdi. Ardından gerçekleştirilen kontrollü patlama sonrasında valizin boş olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

