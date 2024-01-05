Malatya'da Söğütlü Camii'nin kubbesi yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasarlı yapıların yıkım işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yıkım işlemlerine başlanan kentin sembol yapılarından Söğütlü Camii'nin kubbesi de saniyeler içerisinde yıkıldı.

Malatya'da, geçtiğimiz günlerde yıkım işlemlerine başlanılan kentin sembol yapılarından Söğütlü Camii'nde yıkım çalışmaları sürüyor.

Yıkılmaması için yoğun bir çalışma yürütülen ana taşıyıcı alanlarında burkulmaların tespit edilmesinin ardından yıkım işlemlerine başlanılan Söğütlü Camii'nin kubbesi de saniyeler içerisinde yıkıldı.

Yıkım işlemlerini yakından takip eden bölge esnafı ise caminin yıkılmasında üzüntü duyduklarını belirterek, daha güzelinin yapılacağına inandıklarını söyledi. - MALATYA