Malatya'da Siyasi Parti Mensupları ile Vatandaşlar Arasında Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da trafikte bir siyasi partinin mensupları ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, taraflar karakola götürüldü.

Olay, saat 23.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda bekleyen bir grup vatandaş ile bölgeden geçen bir siyasi partiye ait araçta bulunan partililer arasında selamlaşma sırasında başlayan diyalog tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada 1 kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen bazı kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA