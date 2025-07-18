Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, Zanlılar Yakalandı

Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, Zanlılar Yakalandı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan zanlılar, polis tarafından yakalandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sonrası kaçan zanlılar, polis ekiplerince olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi Selahattin Gürkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan A.B. ve E.O. ile R.A. ve M.Ö. cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Açılan ateş sonucu A.B. ve E.O. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde 2 adet boş kovan bulurken, kaçan şüphelileri kısa sürede olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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